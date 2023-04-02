Trabzon'da kaçak elektronik sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 1961 elektronik sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele timlerinin yaptığı çalışmalar sonucu, Trabzon'a yolcu otobüsüyle yüklü miktarda elektronik sigara getireceği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Of İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Rize-Trabzon kara yolu üzerindeki kontrol noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde, tütün ve çay tespit köpeği "Payda"nın da yardımıyla arama yapıldı.
Aramada, otobüsün bagaj bölümündeki 4 valiz içerisinde, yurda girişi ve satışı yasak 1961 elektronik sigara ele geçirildi.
Olaya ilişkin S.K. ve S.Y. gözaltına alındı.