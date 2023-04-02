Depremde bacağını kaybeden çocuğun akülü araç talebi yerine getirildi

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TRABZON (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremde sol bacağı ampute edilen Melike Esma Şavkılı'nın akülü araç talebi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yerine getirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, depremde enkaz altında kalan babasını ve kardeşini kaybeden, kendisinin de bir bacağı ampute edilen 10 yaşındaki Melike Esma Şavkılı'nın, tedavisinin ardından annesi Canan Şavkılı ile konteyner kente yerleştirildiği belirtildi.

Şavkılı'nın kendilerini ziyaret eden Ortahisar Müftülüğü personelinden akülü araç talebinde bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekipler, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçtiler. Durumdan haberdar edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, hiç vakit kaybetmeden bölgeye akülü araç gönderdi. Talebinin üzerinden 48 saat geçmeden akülü aracını teslim alan minik Melike'nin mutluluğu gözlerinden okundu."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Melike Esma Şavkılı, "Görevliler akülü aracımı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun gönderdiğini söylediler. Beni hiç bekletmeyen Murat amcaya çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



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