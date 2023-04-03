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Huzursuz bacak sendromunun etkilerini ozon tedavisiyle yendi

AA

Huzursuz bacak sendromunun etkilerini ozon tedavisiyle yendi

TRABZON (AA) - Trabzon'da, halk arasında huzursuz bacak sendromu olarak bilinen "Willis-Ekbom"a bağlı rahatsızlıkların ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde ozon tedavisi gören Şemsettin Dinç, yeniden sağlığına kavuştu.

Evli ve iki çocuk babası 56 yaşındaki Dinç, yaklaşık 6 yıl önce bacaklarındaki istemsiz hareket ve şiddetli ağrı nedeniyle kentteki hastanelere başvurdu.

Huzursuz bacak sendromu tanısı konulan ve tedavisine başlanan Dinç, ağrılarına bağlı uyku problemi yaşayınca doktorunun tavsiye üzerine KTÜ Farabi Hastanesi'nde ozon tedavisine başladı.

Şu ana kadar 13 seans olmak üzere yaklaşık 3 aydır ozon tedavisi gören Dinç, hastalığın yol açtığı sıkıntılardan kurtularak ağrı hissetmiyor, rahat şekilde de uyuyabiliyor.

- "Kendimi daha sağlıklı hissediyorum"

Şemsettin Dinç, AA muhabirine, huzursuz bacak sendromu nedeniyle 6 yıl tedavi gördüğünü söyledi.

İlaç kullanmasına rağmen ağrıları nedeniyle uyuyamadığını anlatan Dinç, "Otururken ağrılarım artıyordu. Diz kapaklarımdan bileklerime kadar. Anlatılacak ya da tarif edebileceğim bir ağrı değil. Gece yattığım zaman aşırı derecede, çok farklı bir ağrı oluyordu." dedi.

Dinç, şu ana kadar 13 seans ozon tedavi gördüğünü belirterek, "Altıncı seanstan sonra faydasını gördüm. Şu an çok iyiyim. Ağrılarım da bitti. Çok rahat uyuyabiliyorum." ifadesini kullandı.

Kendisini daha sağlıklı hissettiğini vurgulayan Dinç, "6 yıldır 1 dozla başladığım ilaçlarda 3 doza kadar çıkmıştım. Şimdi ihtiyacım olmadığını düşündüğüm için tekrar 1 doza indirdim. Ozon tedavisi bittiği zaman tamamen bırakacağımı düşünüyorum." diye konuştu.

Dinç, ozon tedavisi sayesinde aşırı yeme alışkanlığının da düzeldiğine işaret ederek, bu sayede 112 kilodan 97 kiloya düştüğünü kaydetti.

- "Güzel sonuçlar aldık"

Ozon Tedavi Ünitesi sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Taşçı da Şemsettin Dinç'in uzun zamandan beri huzursuz bacak sendromu olduğunu söyledi.

Hastalığa bağlı uyku bozuklukları, depresyona eğilim gibi bazı sıkıntılarının da mevcut olduğunu aktaran Taşçı, "Onlara konvansiyonel tıpla alakalı yaklaşımlarımızı yaptık. Daha sonra ozon terapisi uyguladık." dedi.

Taşçı, güzel sonuçlar aldıklarına dikkati çekerek, "Hem konvansiyonel tıp hem fonksiyonel tıp hem de ozon terapiyle yaklaşınca sonuç gayet yüz güldürücü oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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