Trabzonspor, Vitor Hugo'nun transferi için Bahia Kulübü'yle anlaştı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, stoper oyuncusu Vitor Hugo'nun transferi için Brezilya'nın Bahia Kulübü'yle anlaşma sağladı.

Bordo-mavili kulüp, Brezilyalı oyuncunun bonservisi için Bahia Kulübü'nden 1 milyon 800 bin avro gelir elde edecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo'nun Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Bahia, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 800 bin euro ödeme yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

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