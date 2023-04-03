TGC'nin "2022 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" sonuçlandı

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TRABZON (AA) - Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2022 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması"nda, Anadolu Ajansı (AA) kıdemli foto muhabiri Hakan Burak Altunöz "Trabzonspor Şampiyonluğunu Kutluyor" adlı fotoğrafıyla spor fotoğrafı, kameraman Hasan Taşcan ise "Mucize Bebek" adlı görüntüsüyle televizyon haber dalında ödül kazandı.

TGC Başkanı Ersen Küçük, TGC lokalinde düzenlediği basın toplantısında, geleneksel olarak gerçekleştirilen yarışmada bu yıl, jüri üyelerinin değerlendirdiği 37 çalışma arasından ödüle layık eserlerin belirlendiğini ifade ederek, ödül alan meslektaşlarını kutladı.

TGC Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cansel Şahin ise TGC'nin eski başkanlarından merhum Ziyad Nemli adına düzenlenen "Ziyad Nemli Büyük Ödülü"ne, Trabzon basınına uzun yıllar verdiği hizmetlerden dolayı Hasan Kurt'un layık görüldüğünü belirterek, jüri özel ödülünün Onur Can Hanbay'a, sanat ödülünün Adnan Taç'a, spor ödülünün ise Trabzonspor'un şampiyonluk sürecinde üstlendiği misyon ve sonrasında kulüp başkanlığına seçilmesinden dolayı Ertuğrul Doğan'a verildiğini aktardı.

TGC Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Genç de yılın girişimci iş adamları ödüllerinin Yaşar Erbaşaran, Samet İskender, Murat Aydoğdu, Onur Aydın ve Necati Kazaz'a verildiğini kaydetti.

Genç, gazetecilik mesleğine uzun yıllar hizmet verenler arasından seçilen Serkan Kılınç, Hamdi Usta, Turgay Erol, Osman Boran, Süleyman Gedikli, Tuncay Şükür, Suzan Şentürk, Osman Çiçekli, Murat Aydın, Vecih Adanur, Yunus Mermertaş, Haydar Yavuz, Yahya Ataman, Aydın Gelleci ve Selçuk Başar'a hizmet ödülünün verildiğini söyledi.

Yarışmada eserleri ödüle layık görülen basın mensupları şu isimlerden oluştu:

Haber - Samet Emirzeoğlu (61 Saat) - "Çömlekçiye Muhtar Dayanmıyor"

Televizyon haber - Hasan Taşcan (AA) - "Mucize Bebek"

Spor haberi - Salih Bıyık (Taka) - "Kurbanlığı Sattı Sert Yumruğu Attı"

Haber fotoğrafı - Selçuk Başar (DHA) - "Sait Uçar'a Büyük Vefasızlık"

Spor fotoğrafı - Hakan Burak Altunöz (AA) - "Trabzonspor Şampiyonluğunu Kutluyor"

Röportaj - Emin Saraç (Karadeniz Gazetesi) - "Konuşan Trabzon"

Mizanpaj - Elif Yasemin Aydoğan (Karadeniz Gazetesi) - "Yastayız"

Köşe yazısı - Merve Altuncu - (Son Nokta Gazetesi) - "Analar Kutsal Kadınlar Değil"

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