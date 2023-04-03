TGC'nin "2022 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" sonuçlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TGC'nin "2022 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" sonuçlandı

AA

TGC'nin "2022 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" sonuçlandı

TRABZON (AA) - Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2022 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması"nda, Anadolu Ajansı (AA) kıdemli foto muhabiri Hakan Burak Altunöz "Trabzonspor Şampiyonluğunu Kutluyor" adlı fotoğrafıyla spor fotoğrafı, kameraman Hasan Taşcan ise "Mucize Bebek" adlı görüntüsüyle televizyon haber dalında ödül kazandı.

TGC Başkanı Ersen Küçük, TGC lokalinde düzenlediği basın toplantısında, geleneksel olarak gerçekleştirilen yarışmada bu yıl, jüri üyelerinin değerlendirdiği 37 çalışma arasından ödüle layık eserlerin belirlendiğini ifade ederek, ödül alan meslektaşlarını kutladı.

TGC Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cansel Şahin ise TGC'nin eski başkanlarından merhum Ziyad Nemli adına düzenlenen "Ziyad Nemli Büyük Ödülü"ne, Trabzon basınına uzun yıllar verdiği hizmetlerden dolayı Hasan Kurt'un layık görüldüğünü belirterek, jüri özel ödülünün Onur Can Hanbay'a, sanat ödülünün Adnan Taç'a, spor ödülünün ise Trabzonspor'un şampiyonluk sürecinde üstlendiği misyon ve sonrasında kulüp başkanlığına seçilmesinden dolayı Ertuğrul Doğan'a verildiğini aktardı.

TGC Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Genç de yılın girişimci iş adamları ödüllerinin Yaşar Erbaşaran, Samet İskender, Murat Aydoğdu, Onur Aydın ve Necati Kazaz'a verildiğini kaydetti.

Genç, gazetecilik mesleğine uzun yıllar hizmet verenler arasından seçilen Serkan Kılınç, Hamdi Usta, Turgay Erol, Osman Boran, Süleyman Gedikli, Tuncay Şükür, Suzan Şentürk, Osman Çiçekli, Murat Aydın, Vecih Adanur, Yunus Mermertaş, Haydar Yavuz, Yahya Ataman, Aydın Gelleci ve Selçuk Başar'a hizmet ödülünün verildiğini söyledi.

Yarışmada eserleri ödüle layık görülen basın mensupları şu isimlerden oluştu:

Haber - Samet Emirzeoğlu (61 Saat) - "Çömlekçiye Muhtar Dayanmıyor"

Televizyon haber - Hasan Taşcan (AA) - "Mucize Bebek"

Spor haberi - Salih Bıyık (Taka) - "Kurbanlığı Sattı Sert Yumruğu Attı"

Haber fotoğrafı - Selçuk Başar (DHA) - "Sait Uçar'a Büyük Vefasızlık"

Spor fotoğrafı - Hakan Burak Altunöz (AA) - "Trabzonspor Şampiyonluğunu Kutluyor"

Röportaj - Emin Saraç (Karadeniz Gazetesi) - "Konuşan Trabzon"

Mizanpaj - Elif Yasemin Aydoğan (Karadeniz Gazetesi) - "Yastayız"

Köşe yazısı - Merve Altuncu - (Son Nokta Gazetesi) - "Analar Kutsal Kadınlar Değil"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vitor Hugo´dan Trabzonspor´a duygusal veda
YEREL HABERLER Vitor Hugo´dan Trabzonspor´a duygusal veda
Trabzonspor, Vitor Hugo'ya teşekkür plaketi verdi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Vitor Hugo'ya teşekkür plaketi verdi
Trabzonspor´da Vitor Hugo ayrılığı resmileşti
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Vitor Hugo ayrılığı resmileşti
Trabzonspor, Vitor Hugo'nun transferi için Bahia Kulübü'yle anlaştı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Vitor Hugo'nun transferi için Bahia ...
Huzursuz bacak sendromunun etkilerini ozon tedavisiyle yendi
YEREL HABERLER Huzursuz bacak sendromunun etkilerini ozon ...
Trabzonsporlu taraftardan gülümseten tepki
YEREL HABERLER Trabzonsporlu taraftardan gülümseten tepki
Trabzonspor, kupada MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, kupada MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
Doğu Karadeniz'de 'sel-heyelan' riski arttı; kritik 2 ay uyarısı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de 'sel-heyelan' riski arttı; kritik 2 ...
Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları ...
Depremde bacağını kaybeden çocuğun akülü araç talebi yerine getirildi
YEREL HABERLER Depremde bacağını kaybeden çocuğun akülü araç talebi ...
Orhan Ak´lı Trabzonspor´dan kötü başlangıç
YEREL HABERLER Orhan Ak´lı Trabzonspor´dan kötü başlangıç
Trabzon'da hafta sonu tezgahın gözdesi mezgit ve istavrit oldu
YEREL HABERLER Trabzon'da hafta sonu tezgahın gözdesi mezgit ve ...
Kur'an-ı Kerim okumayı 50 yaşında öğrenen engelli hafızlığa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kur'an-ı Kerim okumayı 50 yaşında öğrenen engelli ...
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: Bıçak götüren taraftarları yıl sonuna kadar men edebiliriz
YEREL HABERLER Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: Bıçak götüren ...
Trabzon'da kaçak elektronik sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da kaçak elektronik sigara operasyonunda 2 ...
Kayserispor taraftar otobüsünde kesici ve patlayıcı malzeme yakalandı
YEREL HABERLER Kayserispor taraftar otobüsünde kesici ve patlayıcı ...
Trabzonspor - Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Kayserispor maçının ardından
Trabzonspor-Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Kayserispor maçının ardından
Trabzonspor-Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Kayserispor maçının ardından
Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: 3-4
YEREL HABERLER Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: 3-4
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Trabzonspor ile 1461 Trabzon FK arasında pilot takım anlaşması imzalandı
YEREL HABERLER Trabzonspor ile 1461 Trabzon FK arasında pilot takım ...
Trabzonspor ve Kayserispor'dan dostluk mesajı
YEREL HABERLER Trabzonspor ve Kayserispor'dan dostluk mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.