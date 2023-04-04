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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da 1'i kadın 2 kişi tabancayla ağır yaralandı

AA

Trabzon'da 1'i kadın 2 kişi tabancayla ağır yaralandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Beşirli Mahallesi mevki Karadeniz Sahil Yolu'nda 55 ACN 498 plakalı cip sürücüsü ile yanında bulunan kadın arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Cipi yol kenarına park eden sürücü ile araçtan inen kadının tartışması kavgaya dönüştü. Sürücü, kadına tabancayla ateş etti, kendisini de yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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