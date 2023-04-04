Trabzon'da 1'i kadın 2 kişi tabancayla ağır yaralandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı.



Beşirli Mahallesi mevki Karadeniz Sahil Yolu'nda 55 ACN 498 plakalı cip sürücüsü ile yanında bulunan kadın arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Cipi yol kenarına park eden sürücü ile araçtan inen kadının tartışması kavgaya dönüştü. Sürücü, kadına tabancayla ateş etti, kendisini de yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.











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