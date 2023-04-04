GÜNCELLEME - Trabzon'da tartıştığı kadını yaraladıktan sonra kendini vuran kişi öldü

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, yanındaki kadını tabancayla yaraladıktan sonra kendini vuran kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşirli Mahallesi mevkisinde 55 ACN 498 plakalı cip sürücüsü T.E. (44) ile yanında bulunan S.G. (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Cipi yol kenarına park eden T.E. ile araçtan inen S.G'nin tartışması kavgaya dönüştü. Kadına tabancayla ateş ederek yaralayan T.E, ardından kendisini vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince S.G. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne, T.E. ise Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

T.E. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, durumu ağır olan S.G'nin tedavisi ise sürüyor.

Öte yanan T.E'nin, Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru olduğu öğrenildi.



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