Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

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TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'nın mezarını ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kente gelen Kılıçdaroğlu, "Millet Buluşması" programının ardından Sülüklü Mezarlığına gitti.

Buradaki Şehitlik'te şehit mezarlarına karanfil bırakan ve dua eden Kılıçdaroğlu, ardından 18 Şubat'ta yaşamını yitiren Ahmet Suat Özyazıcı'nın kabrini ziyaret etti.

Özyazıcı'nın oğlu, torunu ve geliniyle bir süre görüşen Kılıçdaroğlu, rahmetli Özyazıcı ile Trabzon ziyaretinde tanıştığını belirterek, "Bana Trabzonspor'un onur kartını, kimliğini vermişti. Hala o kimlik bende durur." dedi.

Kılıçdaroğlu, Özyazıcı'nın değerli bir insan olduğunu dile getirerek, "Trabzonspor'u Trabzonspor yapan, sporda disiplini getiren, kararlarıyla gerçekten sporun hem kalıcı olmasına hem gelişmesine, büyümesine yol açan ve aynı zamanda Trabzon markası yaratan önemli bir kişi. Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra Yomra ilçesindeki Kadın Kooperatifi Pazarı'nı ziyaret ederek, girişimci kadınlarla bir araya geldi.

Kadınların el emeğiyle ürettiklerini inceleyen Kılıçdaroğlu, torunu ve ailesi için tezgahlardan ürün satın aldı.





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