Trabzon'un 3 aylık fındık ihracatı 186,7 milyon dolar oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'un 3 aylık fındık ihracatı 186,7 milyon dolar oldu

AA

Trabzon'un 3 aylık fındık ihracatı 186,7 milyon dolar oldu

TRABZON (AA) - Trabzon'dan yılın ocak-mart döneminde yapılan fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 186 milyon 688 bin 790 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'dan 3 ayda 29 bin 181 ton fındık ihraç edildiğini bildirdi.

Söz konusu dış satımdan 186 milyon 688 bin 790 dolar gelir sağlandığını belirten Cirav, ilk 3 aylık dönemdeki fındık ihracatında miktarda yüzde 16 düşüş, döviz girdisinde ise yüzde 11 artış yaşandığını aktardı.

Cirav, Türkiye'den de ocak-mart döneminde 454 milyon 957 bin 563 dolar karşılığında 71 bin 476 ton fındık ihracatı yapıldığını ifade ederek, yılın 3 ayında fındık ihracatı liderinin Trabzon olduğunu, toplam ihracatın yüzde 41'ini tek başına gerçekleştirdiğini kaydetti.

Trabzon'dan 3 aylık dönemde 44 ülkeye fındık ihraç edildiğini, en çok ihracat yapılan ülkelerin de İtalya, Polonya ve Almanya olduğunu dile getiren Cirav, "1 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 fındık ihraç sezonunun 7 aylık döneminde de ülkemizden 247 bin 441 ton fındık ihraç edildi ve 1 milyar 471 milyon 853 bin 122 dolar girdi sağlandı. Bu dönemde Trabzon'dan 438 milyon 918 bin 863 dolar karşılığı 72 bin 953 ton fındık ihraç edildi." ifadelerini kullandı.

- "Birim başına verimin artırılması çok önemli"

Cirav, gelecek sezonun çok verimli olmasını umduklarını vurgulayarak, bu kapsamda üreticilerin, ürünün verim ve kalitesini artırıcı çalışmalara önem vermeleri gerektiğini belirtti.

Fındık üretim ve ihracatında geleneksel üstünlüğün korunabilmesi açısından, birim başına verimin artırılmasının çok önemli olduğuna işaret eden Cirav, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleme politikalarını bu minvalde ivedilikle oluşturulması gerektiğini, fındıkta sürdürülebilirliğin sağlanmasının büyük aciliyet arz ettiğini kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor´da hedef bitti, Orhan Ak gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor´da hedef bitti, Orhan Ak gitti
Trabzonspor´da Orhan Ak istifa etti
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Orhan Ak istifa etti
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da iftar programında konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da iftar ...
Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım (4)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım (4)
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, Anıtkabir'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, Anıtkabir'i ...
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da ...
Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım (3)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım (3)
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da konuştu:
Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım (2)
Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım
ÇAYDER Kadın Kooperatifi üyeleri ürünlerini pazarda satışa sunuyor
YEREL HABERLER ÇAYDER Kadın Kooperatifi üyeleri ürünlerini pazarda ...
Down sendromlu Muhammet Kürşat, "zirve"ye çıkmak için çalışıyor
YEREL HABERLER Down sendromlu Muhammet Kürşat, "zirve"ye çıkmak için ...
Kadın arkadaşını tabancayla yaralayıp, intihar etti
YEREL HABERLER Kadın arkadaşını tabancayla yaralayıp, intihar etti
KTÜ Ortahisar Creatiny RoboTeam takımı, ABD'den ödülle döndü
YEREL HABERLER KTÜ Ortahisar Creatiny RoboTeam takımı, ABD'den ...
GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da tartıştığı kadını öldüren kişi intihar etti
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da tartıştığı kadını öldüren ...
GÜNCELLEME - Trabzon'da tartıştığı kadını yaraladıktan sonra kendini vuran kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Trabzon'da tartıştığı kadını ...
Trabzon'da 1'i kadın 2 kişi tabancayla ağır yaralandı
YEREL HABERLER Trabzon'da 1'i kadın 2 kişi tabancayla ağır yaralandı
Trabzonspor, MKE Ankaragücü ile yapacağı Türkiye Kupası maçı için Ankara'ya gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, MKE Ankaragücü ile yapacağı Türkiye ...
Trabzonspor'dan ayrılan Vitor Hugo, veda mesajı yayımladı:
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan ayrılan Vitor Hugo, veda mesajı ...
TGC'nin "2022 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" sonuçlandı
YEREL HABERLER TGC'nin "2022 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" ...
Vitor Hugo´dan Trabzonspor´a duygusal veda
YEREL HABERLER Vitor Hugo´dan Trabzonspor´a duygusal veda
Trabzonspor, Vitor Hugo'ya teşekkür plaketi verdi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Vitor Hugo'ya teşekkür plaketi verdi
Trabzonspor´da Vitor Hugo ayrılığı resmileşti
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Vitor Hugo ayrılığı resmileşti
Trabzonspor, Vitor Hugo'nun transferi için Bahia Kulübü'yle anlaştı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Vitor Hugo'nun transferi için Bahia ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.