Trabzon'da Avukatlar Günü kutlandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Aydın yaptığı konuşmada, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların ve meslektaşlarının acısını yüreklerinde hissettiklerini belirtti.

Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı 17 bin 964 avukat ve 3 bin 762 stajyer avukatın depremin sonuçlarından doğrudan etkilendiğini dile getiren Aydın, 10 bine yakın meslektaşlarının ise ev ve ofislerinde ağır hasar meydana geldiğini aktardı.

Aydın, avukatların dün olduğu gibi bugün de başta deprem bölgesi olmak üzere vatandaşların adalete erişim haklarının güvencesi olduğu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Güçlü bir savunma makamının, bağımsız yargının ve adil yargılanma hakkının teminatı olduğunun bilinciyle depremden etkilenen tüm meslektaşlarımızın avukatlık mesleğinin onuruna uygun olarak mesleklerini tekrar icra edebilmeleri ve mesleğimizin bugüne kadar her mecrada dile getirilen köklü sorunlarının bir savunma reformu ile çözümü için Türkiye Barolar Birliği'nin ve tüm baroların mücadelesi birlikte ve tam bir kararlılık içerisinde devam edecektir."

Avukatların yaşadığı sorunlara değinen Aydın, "Onlarca kez yıkıma uğramış bu coğrafyada derinlere kök salmış umudun, dirayetin ve dayanışma ruhunun ulusumuza her seferinde düştüğü yerden kalkma kudreti verdiğinin bilinciyle acılarımızı unutarak değil, kaybettiklerimizin hatıralarından güç alarak her bir meslektaşımızın avukatlık mesleğini layıkıyla, gururla icra edebilmelerini sağlayana kadar kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğiz. Umudu yeniden büyüten tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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