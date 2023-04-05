Doğu Karadeniz'den 3 ayda 385,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

TRABZON (AA) - Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yılın ocak-mart döneminde 385 milyon 803 bin 576 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatında önceki yıla oranla yüzde 15 artış yaşandığını belirtti.

Yılın-ocak mart döneminde Trabzon'dan 316 milyon 224 bin 84, Rize'den 41 milyon 952 bin 649, Artvin'den 16 milyon 508 bin 88 ve Gümüşhane'den 11 milyon 118 bin 755 dolar olmak üzere bölgeden 385 milyon 803 bin 576 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Kalyoncu, geçen yılın aynı dönemine göre Trabzon ihracatında yüzde 25 artış yaşanırken, Rize ihracatının yüzde 6, Gümüşhane ihracatının yüzde 42 düşüş gösterdiğini ifade etti.

Artvin'in ise ihracat seviyesini koruduğunu aktaran Kalyoncu, bölgeden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 186 milyon 698 bin 161 dolarla fındığın geldiğini kaydetti.

Kalyoncu, fındığı, 70 milyon 786 bin 794 dolarla yaş meyve ve sebzenin, 35 milyon 213 bin 743 dolarla madencilik ürünlerinin, 29 milyon 71 bin 487 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin, 9 milyon 490 bin 897 dolarla taşıt araçları ve yan sanayinin takip ettiğini belirtti.

Bölgeden, ocak-mart döneminde 116 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kalyoncu, en fazla ihracat gerçekleştirilen 5 ülkenin İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan ve Polonya olduğunu aktardı.

Kalyoncu, Rusya Federasyonu'na ihracatta yüzde 109, Polonya'ya ihracatta yüzde 58, İtalya'ya ihracatta da yüzde 40 artış yaşandığına işaret ederek, "Malezya, Vietnam, Mısır ve Peru'ya yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşanmış, geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak başta Suudi Arabistan, Paraguay ve Etiyopya olmak üzere 18 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı. ​​​​​​​

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