KTÜ ve TTSO arasında işbirliği protokolü imzalandı

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TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) arasında üniversite sanayi iş birliğini tesis etmek ve geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük binasında düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi protokole imza attı.

Prof. Dr. Çuvalcı, protokolün Trabzon, bölge ve ülke için hayırlı olmasını temenni etti.



Çelebi de KTÜ ile imzalanan protokolü önemli gördüklerini belirterek, "Kağıt üzerinde kalmaması, aktif olarak protokolde belirlenen hususlarda çalışmalar yapılması konusunda istekliyiz. Şehrimiz, iş ve akademik dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İmza törenine, TTSO Yönetim Kurulu ve meclis başkanlık divanı üyeleri ile KTÜ öğretim üyeleri de katıldı.

Törende, üniversite sanayi iş birliğini tesis etmek ve geliştirmek, bölge ve ülkenin ekonomik, politik, kültür, sanat, sağlık, turizm ve spor faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla imzalanan iş birliği protokolünün detayları hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.





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