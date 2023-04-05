Depremde bacağını kaybeden çocuğa akülü araç hediye edildi

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TRABZON (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremde bacağı ampute edilen Buğlem Kalay'a, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından akülü araç verildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde annesini, babasını ve iki kardeşini kaybeden, kendisinin de bir bacağı ampute edilen 10 yaşındaki Buğlem Kalay'ın, dedesi ve amcasıyla yaşama tutunmaya çalıştığı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nun, akülü araç talebini yerine getirdiği Buğlem'in ailesine sürpriz yaptığı aktarılan açıklamada, "Büyükşehir ekiplerini Kahramanmaraş'ta yaşadığı evin önünde gören minik Buğlem'in mutluluğu yüzünden okundu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Buğlem Kalay, şunları kaydetti:



"Dedem ve amcam, rahat hareket edebilmem için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan akülü araç istemişler. Bana sürpriz yaptılar. Çok mutlu oldum. Bizi düşünen Murat Zorluoğlu'na çok teşekkür ediyorum."





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