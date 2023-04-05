Trabzonspor'dan annesi vefat eden eski futbolcusu Vitor Hugo'ya başsağlığı mesajı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, annesi vefat eden Vitor Hugo'ya başsağlığı diledi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Eski futbolcumuz Vitor Hugo'nun değerli annesinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Hugo ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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