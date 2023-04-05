Trabzon'da "deprem" konulu seminer düzenlendi

TRABZON (AA) - Trabzon'da, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından "deprem" konulu seminer gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salon'daki seminere Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık ile Doç. Dr. Murat Günaydın, Vakıflar Trabzon Bölge Müdürü İsmet Çalık ve inşaat mühendisleri konuşmacı olarak katıldı.

Altunışık ve Günaydın, deprem ivme kayıtlarının değerlendirilmesi, yığma yapılarda, köprülerdeki hasar durumu, güçlendirme çalışmaları ve yıkılmaların nedenleri gibi konularda sunum yaparken Çalık ise deprem bölgesindeki eserlerin korunmaları konusunda yürütülen çalışmalar ve alınması gereken önlemleri anlattı.

Prof. Dr. Altunışık, konferansın ardından gazetecilere, deprem olduktan sonra Türkiye Deprem Risk Kalkanı Planı kapsamında 13 kurulun aktif olarak çalıştığını söyledi.

Bu kurullarda hasar tespit komisyonu ve yeni yapım teknolojileri komisyonunun birlikte görev aldığını dile getiren Altunışık şöyle devam etti:

"Bu görev kapsamında normalde deprem olduktan belirli bir gün sonra sayın Bakanımızın açıklamalarıyla birlikte orta hasarlı binalarımızın ağır hasarlı bina statüsüne alınacağı ve yıkılacağı konuşulmuştu. Bu gruplarda yaptığımız çalışmalarla birlikte buna bir yaklaşım geliştirilerek acaba bu binaların hepsini yıkmasak ta belirli bir kısımlarına belirli bir öncelik verebilir miyiz, belirli kısımlarını acaba bir güçlendirmeyle kurtarabilir miyiz diye haftanın hemen hemen her günü toplantılarımızla çalışıyoruz. "

- "Sağlam durabilecek binalar için çalışma yaptık"

Altunışık, geçen hafta Gaziantep'te ve Hatay'da değerlendirmede bulunduklarını aktararak "Değerlendirmenin bu hafta sonu bir noktaya gelmesi ve karara bağlanması bekleniyor." dedi.

Güçlendirme çalışmasıyla sağlam durabilecek binalar için çalışma yaptıklarını anlatan Altunışık şunları kaydetti:

"Tabii bu karar kapsamında 3 aşamalı bir değerlendirme dikkate alabiliriz. Burada 2000 yılından önce yapılan binalar için biraz daha kısıtlayıcı ve zorlaştırıcı maddeler, 2000 ve 2011 yılı arasındakilere bir ön değerlendirme ön yazılım değerlendirmesi. Çünkü 2011 yılında Türkiye'ye yapı denetim kanunu ile en azından imalatların biraz daha iyi bir noktaya geldiğini düşünüyoruz. 2011 yılından sonraki binalara ise binalarına gerekli performans analizlerinin yapılması ve bu performans analizleri sonucu eğer güçlendirilebilecek düzeydeyse güçlendirmeyle birlikte binalarının kullanılmasına izin verilecek gibi görülüyor."

Altunışık, detayların tamamen belli olmadığını işaret ederek "Tam netleşmiş durum değil. Umuyorum bu hafta sonu yapacağımız toplantılarla cuma günü netleşmiş olur." diye konuştu.

- "Her türlü yapılar üzerine çalışmaktayız"

Günaydın da deprem bölgesindeki incelemelerinde kalitesiz malzeme kullanımına ve kurallara uyulmayan yapılara dikkati çekerek "Her türlü yapılar üzerine çalışmaktayız. Saha gözlemleri esnasında biz gerek betonarme yapıları gerek yığma yapıları gerekse de köprülerimizi ve diğer sanayi türü yapılarımız üzerine incelemeler yaptık." ifadesini kullandı.

Yığma yapılar hakkında değerlendirmede bulunan Günaydın, "Bir kere bölgedeki yığma yapıların moloz taş, kerpiç ve tuğla birimlerden inşa edildiğini gördük. Genel anlamda işçilik ve malzeme dayanımının eksikliğinden kaynaklı ve deprem yönetmeliğinde ifade edilen kurallardan yoksun binaların inşa edildiğini gördük. Saha gözlemlerimiz esnasında şunu gördük ki bu yapılarda 'ağır hasarlar kısmı' ve 'toptan göçmeler' maalesef bu nedenle ortaya çıkmış." dedi.

Program, soru-cevap bölümünün ardından konuşmacılara plaket takdimiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.