Trabzon'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

Sis nedeniyle bazı hava yolu şirketlerinin Trabzon'dan İstanbul'a yapılması planlanan seferleri ile Ankara ve İstanbul'dan kente gerçekleştirilecek uçuşlar iptal edildi.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.



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