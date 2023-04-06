Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 8 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenmesinin ardından teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayıran bordo-mavililerin bugünkü çalışmasını, futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetti.

Karadeniz ekibi, antrenmanda dinamik ısınmanın ardından, geçiş oyunu ve yarı sahada çift kale maç çalışması yaptı.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın tamamladıktan sonra uçakla İstanbul'a gidecek.





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