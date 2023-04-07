TTSO Başkanı Çelebi bankaların firmalara destek olmasını talep etti

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TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, zor şartlarda ihracat yaparak ülkeye döviz kazandıran firmalara bankaların daha fazla destek olmasını beklediklerini bildirdi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Çelebi'nin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldığı belirtildi.

İhracat yapan firmaların Eximbank ve diğer bankalardan daha fazla destek görmesini beklediklerini vurgulayan Çelebi, "Özellikle Eximbank'tan ihracatçılar olarak daha fazla faydalanabiliyor olmamız gerek. Zor şartlarda ihracat yaparak ülkeye döviz kazandıran ihracatçılara bankaların daha fazla destek olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelebi, 1 Mayıs'ta başlatılması planlanan Soçi-Trabzon feribot seferlerinin faydalı olacağına inandıklarına dikkati çekerek, "Ambargo sonrasında Rusya'dan Türk mallarına büyük bir talep var. Feribot seferlerinin bu anlamda potansiyel yaratacağını, şehrimizde de bir canlanma yaratacağını umuyoruz. Ayrıca yine Rusya'da e-ticaret yoluyla mal satılmasına yönelik de bir çalışmamız var." değerlendirmesinde bulundu.

Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır yoğunluğunun da ihracatçı firmaları zora soktuğuna işaret eden Çelebi, sorunları yetkililere ilettiklerini ve çözümü için adım atılmasını beklediklerini aktardı.



DKİB Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan ise 2022'de gerçekleştirdikleri ihracatın, birliğin 1998'deki kuruluş tarihinden bugüne en yüksek rakama ulaştığını vurguladı.



Geçen yıl ki ihracatın, 2021'e göre yüzde 1 arttığını anımsatan Gürdoğan, böylece 1 milyar 431 milyon 170 bin dolara ulaştığını belirtti.

Gürdoğan, yetki alanlarındaki bölge illerinin toplam ihracatının da 1 milyar 446 milyon 807 bin dolar olarak gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle son aylarda bölge ihracatçımızın büyük sıkıntı yaşadığı finansman imkanlarına erişimin kolaylaştırılması ve çeşitlendirilmesi konularındaki girişimlerimiz etkin bir şekilde sürdürülecektir. İhracat kredi faizlerinde indirim, orta ve uzun vadeli kredi kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve ihracatçımızın yurt dışı çıkış harcı uygulamasından muaf tutulması konuları önceliklerimiz olacaktır."

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