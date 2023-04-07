Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da hakkında arama kararı bulunan 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Havalimanı Şube Müdürlüğü ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.



Ekipler, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan O.U.R, M.Z, A.Ö, İ.K, G.D, M.A. ve B.D'yi yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



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