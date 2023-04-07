Sırbistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Jovanoviç'den TTSO'ya ziyaret

TRABZON (AA) - Sırbistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Zoran Jovanoviç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.
TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Jovanoviç'in Çelebi ile bir araya geldiği belirtildi.
Jovanoviç, Sırbistan ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turizm ilişkilerini geliştirmek amacıyla bölge ziyaretleri düzenlediklerine işaret etti.
Çelebi, Trabzon'un özellikle tarihi yönden turistlerin ilgisini çekebileceğini vurgulayarak, ayrıca başta somon olmak üzere gıda sektöründe iş birlikleri yapılabileceğini kaydetti.
Erkut Çelebi, ziyaret anısına Jovanoviç'e plaket takdim etti.