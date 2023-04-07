Sırbistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Jovanoviç'den TTSO'ya ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Sırbistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Zoran Jovanoviç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Jovanoviç'in Çelebi ile bir araya geldiği belirtildi.

Jovanoviç, Sırbistan ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turizm ilişkilerini geliştirmek amacıyla bölge ziyaretleri düzenlediklerine işaret etti.



Çelebi, Trabzon'un özellikle tarihi yönden turistlerin ilgisini çekebileceğini vurgulayarak, ayrıca başta somon olmak üzere gıda sektöründe iş birlikleri yapılabileceğini kaydetti.

Erkut Çelebi, ziyaret anısına Jovanoviç'e plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.