Trabzon'da kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da kumar operasyonunda yakalanan 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, Ortahisar ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

Kumar oynarken yakalanan 4 kişiye, 16 bin 220 lira ceza uygulandı. İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.



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