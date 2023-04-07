Trabzonspor, Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavili takımın kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Bruno Peres, Jens Stryger Larsen, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Gbamin, Siopis, Bakasetas, Marek Hamsik, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Naci Ünüvar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Edin Visca, Markovic, Umut Bozok, Maxi Gomez.

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki müsabaka, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak.

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