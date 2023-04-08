Başkan Zorluoğlu, Sürmene'deki Kuzey Sahili Plajında incelemelerde bulundu

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TRABZON (AA) - Trabzon Büyük Şehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sürmene ilçesindeki Orta Mahalle Kuzey Sahili Plajı düzenleme alanında incelemelerde bulundu.

Zorluoğlu, incelemelerin ardından ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Plajdaki düzenlemenin bir ay içinde tamamlanacağını ifade eden Zorluoğlu, her ilçeye hakkaniyetle pay ayırmaya çaba sarf ettiklerini belirtti.

Sürmene'de altyapıdan üst yapıya birçok çalışma gerçekleştirdiklerine işaret eden Zorluoğlu, "Şu anda, Orta Mahalle Kuzey Sahili Plaj düzenleme alanı tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah 1 ay içerisinde tamamlanacak. Bu alanda 360 metre oturma duvarı, 1500 metrekare bazalt kaplama, 6 metrekare büfe, kadın ve erkek soyunma kabinleri ile tuvaletler bulunuyor." dedi.



Zorluoğlu'na temasları sırasında Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve diğer ilgililer eşlik etti.



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