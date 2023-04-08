Çaykara'da öğrenciler "Bilim Kahramanları Buluşuyor" turnuvasına hazırlanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Zeki Bilge Ortaokulu öğrencileri, "Bilim Kahramanları Buluşuyor/First Lego League Challenge" turnuvası Türkiye finalinde projelerini sergileyecek.

Okulun 10 öğrencisinden oluşan ve "Zeki Bilge Mucitleri" adı verilen takım, 30 Nisan'da Ankara Beştepe Koleji'nde düzenlenecek finale, matematik öğretmeni Kübra Nur Türker, bilişim teknolojileri öğretmeni Semanur Hotaman ve okul müdürü Tayfur Demirali eşliğinde hazırlanıyor.

İlçe Kaymakamı Muhammet Güzel ve Belediye Başkanı Hanefi Tok, okulu ziyaret ederek, proje koordinatörü öğretmenler ve öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.