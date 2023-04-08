Çaykara'da öğrenciler "Bilim Kahramanları Buluşuyor" turnuvasına hazırlanıyor

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Zeki Bilge Ortaokulu öğrencileri, "Bilim Kahramanları Buluşuyor/First Lego League Challenge" turnuvası Türkiye finalinde projelerini sergileyecek.
Okulun 10 öğrencisinden oluşan ve "Zeki Bilge Mucitleri" adı verilen takım, 30 Nisan'da Ankara Beştepe Koleji'nde düzenlenecek finale, matematik öğretmeni Kübra Nur Türker, bilişim teknolojileri öğretmeni Semanur Hotaman ve okul müdürü Tayfur Demirali eşliğinde hazırlanıyor.
İlçe Kaymakamı Muhammet Güzel ve Belediye Başkanı Hanefi Tok, okulu ziyaret ederek, proje koordinatörü öğretmenler ve öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.