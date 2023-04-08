Trabzon'da tır dorsesinde taşınan teknedeki kişi üst geçidin çarpması sonucu öldü

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TRABZON (AA) - Trabzon'da tırın dorsesinde nakledilen teknenin üzerindeki kişi, üst geçide çarparak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Arsin ilçesine bağlı Yeşilyalı mevkisinde G.A'nın kullandığı 61 ABM 806 plakalı tıra bağlı, 61 AAG 984 plakalı dorse ile taşınan teknenin üzerinde ayakta duran Ahmet S. (46) üst geçide çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, teknenin içine düşen Ahmet S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ahmet S'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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