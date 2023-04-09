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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da "Bana Maviyi Anlat" filminin galası yapıldı

AA

Trabzon'da "Bana Maviyi Anlat" filminin galası yapıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, görme engelli oyuncu Fatma Tezgit ile işitme engelli oyuncu Berk Aydın'ın baş rollerini paylaştığı "Bana Maviyi Anlat" filminin gala gösterimi yapıldı.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki gösterimde, oyuncular, sinemaseverlerle bir araya geldi.

Görme engelli bir genç kız ile işitme engelli bir delikanlı arasındaki duygusal ilişkiyi anlatan filmde, down sendromlu oyuncular ve başka engelleri bulunan oyunculara da rol verildi.

Filmin senaristi Fatih Zaman, AA muhabirine, senaryoyu, 2013 yılında radyo programı yaparken yayına bağlanan görme engelli kişinin 'Bana maviyi anlatabilir misiniz?' sorusundan esinlenerek yazdığını söyledi.

O gün çok etkilendiğini ve bu senaryoyu yazmaya karar verdiğini belirten Zaman, şunları ifade etti:

"Ben kendisine 'deniz, gökyüzü.' dediğimde 'Bir de umudun rengidir değil mi? dedi. 'Evet umudun rengi.' dedim. 'Bana umudun rengini tarif eder misin?' dedi. Ne diyeceğimi şaşırdım tekrar kendisine dedim, 'nasıl anlatabilirim?' 'Ben' dedi 'görme engelliyim, umudun rengini merak ediyorum. Gözlerimin açılacağı günü bekliyorum. Umudun rengi mavidir. Bana maviyi anlatın.' dedi. Kendisini daha sonra radyoya çağırdım. Ona şunu söz verdim, 'Ben bir gün sinema filmi çekeceğim. Adı da Bana Maviyi Anlat olacak, seni de bu sahneye çıkartacağım.' dedim."

Filmin görme engelli oyuncusu Tezgit de çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu, çok güzel bir tecrübe yaşadığını dile getirdi.

Tezgit, çekimlerde duygu dolu anlar yaşadığını belirterek, "Ağladığım kısımlar da oldu. Hüzünlendiğim kısımlar da oldu. Ekibimiz çok güzeldi. İyi ki onlarla denk geldik. Aslında engellilere değil de normal insanlara benim bir çağrım var; engelliler önleri açıldığı zaman her şeyi yapabilirler. O yüzden engellilerin önüne engel olmayalım." dedi.

Filmin işitme engelli başrol oyuncusu Aydın da çekimlerde çok keyif aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Filmin konusu çok güzeldi. Gerçek hayatta engellerin olmadığını, iki engelli insanın güzel aşk yaşayabileceğini anlattık. Çok severek oynadım. Engelli insanlar sürekli mücadele etsin, hiç yerinde durmasın ben sürekli her yere başvurdum. Mankenlik ajansına, oyunculuk ajansına başvurdum. Benim hayalim gerçekleşti. Bence siz de hayal kurmalısınız mutlaka gerçekleşecektir. Fatma arkadaşımız da engelli ama o da oyunculuk yaptı bence engel yoktur."

Filme destek vermek için galaya katılan oyuncu Sermiyan Midyat da değerlendirilmesi çok zor ve hassas bir film izlediklerini dile getirerek, "Çok akıl yorulması, çok yürek yorulması gereken bir konu. Hem görme engellileri hem işitme engellileri hem de down sendromluları konu alan bir film. Uzmanlar eşliğinde yapılması çok takdire şayan tabii ki. Filmde onların yaşadığı zorlukların, bizlerin de onlara verebileceğimiz sonsuz katkının altı çok çiziliyor. Bu açıdan da çok değerli. Emeği geçenlerin ellerine sağlık. Allah hepsinin iyiliğini versin, sağ olsunlar hepsini çok tebrik ediyorum. Film başından sonuna kadar güzeldi, müzikleri de güzeldi." diye konuştu.

Galanın sonunda emeği geçenlere plaket verildi, sinemaseverler oyuncularla fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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