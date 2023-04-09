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Ragbi Kadın Milli Takımı oyuncusu Ayça Akçınar, olimpiyat hayaliyle çalışıyor

AA

Ragbi Kadın Milli Takımı oyuncusu Ayça Akçınar, olimpiyat hayaliyle çalışıyor

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Ragbi Kadın Milli Takımı oyuncusu 19 yaşındaki Ayça Akçınar, lisede tanıştığı bu branşta kendisini geliştirerek milli takıma kadar yükselmeyi başardı.

Milli Takım Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue yönetiminde Trabzon'da hazırlık kampını sürdüren ay-yıldızlı ekibin kadrosundaki genç sporcu, olimpiyat oyunlarına katılabilmelerinin hayaliyle çalışmalarına devam ediyor.

Ayça Akçınar, AA muhabirine, Ragbi Kadın Milli Takımı'nda ilk kez bu yıl forma giyme şansı yakaladığını söyledi.

Çocukluğunda jimnastik ve tekvando yaptığını belirten Akçınar, lisede ise arkadaşının yönlendirmesiyle Ankara Üniversitesi Rugby Takımı'nda yer aldığını anlattı.

Ragbiyi çok sevdiğini dile getiren Akçınar, "Ragbiye başladıktan sonra hızlı koşabilme yeteneğimin olduğunu da keşfettim. İlk olarak okul turnuvalarında yer aldım. Çok eğlendim. Takımla beraber aile gibi bir ortamdaydım. Bireysel sporlardan farkı da bu zaten; aile gibi olmak. Herkes birbirleriyle iletişim halinde, sürekli birbirine destek oluyor." dedi.

Takımın yaş ortalamasına bakıldığında en genç sporcu olduğunu dile getiren Ayça Akçınar, "Takımdaki ablalarım bana moral veriyor, destek oluyor. Sürekli bana bu sporu daha iyi öğretmek için çalışıyorlar." diye konuştu.

Akçınar, ragbiye başladığı yıllarda çevresinden tepki aldığına dikkati çekerek, "Çevremdekilerden, 'Bu nasıl spor, nasıl yapıyorsunuz?' gibi tepkiler aldım. Kadın olarak zor bir sporla uğraşıyorum ama bence isteyen herkes yapabilir. Maç içindeki o heyecanla aldığınız darbelere alışıyor, acıyı hissetmiyorsunuz. Bence iyi bir branş, zorluğu yok, herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.


- "Güçlü bir takımız, çabalıyoruz"

Ay-yıldızlı sporcu, 18 yaş altı kategorisinde mücadele ederken A Milli Takım kamplarına katıldığını dile getirirken, "O yıllarda yaşım tutmadığı için sadece kamplara katıldım. A Milli Takım'la hiç resmi müsabakaya çıkmadım. Çok istiyorum onlarla beraber yer almayı, tecrübe edinmeyi. Bu sene başarı elde etmek istiyorum. Umarım olur. İlk resmi maçımız haziranda görünüyor." şeklinde konuştu.

Akçınar, Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmek istediğini vurgulayarak, "Derece elde edip takımla birlikte olimpiyatlara gitmeyi çok istiyorum. Gideceğimizden eminim. Güçlü bir takımız, çabalıyoruz. Çok heyecanlıyız. Bu iş için hepimiz gönül verdik. Sabah akşam antrenman yapıyoruz, hırslıyız. Her oyuncunun en büyük hayalidir herhalde olimpiyatları görmek. Ben de görmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Ankara Üniversitesi Rugby Takımı sporcusu olarak 5 yıldır müsabakalara katıldığını belirten Akçınar, "Lisede ne yapacağımı bilmiyordum. Ragbiye yöneldikten sonra gördüm ki takımdaki bütün ablalarım beden eğitimi bölümünde okuyor. Onlara bir şey katmış ve devam etmişler. Şimdi ben de Ankara Üniversitesinde beden eğitimi öğretmenliğinde okuyorum. Öğretmenlik ve antrenörlük güzel. İleride de işimi severek yapacağım. Çünkü sporu ve bu ortamı seviyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



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