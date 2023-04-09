Vali Ustaoğlu'ndan Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Ustaoğlu'ndan Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü mesajı

AA

Vali Ustaoğlu'ndan Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü mesajı

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ustaoğlu, teşkilatın, yaklaşık iki asırdır vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü, halkın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlamak, insan hak ve özgürlüklerini korumak için büyük özveriyle çalıştığını belirtti.

Ülkenin güven ortamında tesisine yönelik takdire şayan gayretler sergileyen Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci yılına ulaşmış olmanın onur ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"​Devletimizin temel unsurlarından biri olan emniyet teşkilatımız, halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması, kamu düzeninin temini, hukukun tesisi ve insan haklarının korunmasına dair görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getirmektedir. Gücünü kanunlardan, desteğini halkımızdan alan polis teşkilatımız bugünün büyük ve güçlü Türkiye'sinde sahip olduğu araç, gereç ve teknik imkanların yanı sıra dürüst, özverili ve yardımsever özelliği ile de milletimizin sevgisini ve saygısını kazanmış, saygın bir yapıda üstün başarılara imza atmaktadır."

Ustaoğlu, ​gücünü yasalardan ve halktan alan polisin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Herkesin polisi kendi vicdanıdır fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır." sözünde belirttiği gibi toplumsal huzur ve istikrarın teminatı olmaya devam edeceğini belirtti.

​Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümünde başta vatan savunmasında ve görevi başında şehit düşen polisleri rahmetle yad eden Ustaoğlu, gazileri de şükranla anarak, "İlimizde görev yapan emniyet güçlerimiz olmak üzere kamu düzeninin sağlanması ve korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sürekliliği için gece gündüz demeden çalışan polislerimize, teşkilatın her kademesindeki tüm amir ve memurlarına teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar temenni ediyor, aileleri ile birlikte sağlık ve huzur diliyorum." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadıralak Yaylası'nın "mavi yıldızlar"ı kar altında kaldı
YEREL HABERLER Kadıralak Yaylası'nın "mavi yıldızlar"ı kar altında ...
Trabzonspor bu sezon eski günlerinin uzağında kaldı
YEREL HABERLER Trabzonspor bu sezon eski günlerinin uzağında kaldı
Ragbi Kadın Milli Takımı oyuncusu Ayça Akçınar, olimpiyat hayaliyle çalışıyor
YEREL HABERLER Ragbi Kadın Milli Takımı oyuncusu Ayça Akçınar, ...
Trabzon'da "Bana Maviyi Anlat" filminin galası yapıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da "Bana Maviyi Anlat" filminin galası ...
TIR'la taşınan tekne üzerinde başını üst geçide çarpıp, öldü
YEREL HABERLER TIR'la taşınan tekne üzerinde başını üst geçide ...
Trabzon'da tır dorsesinde taşınan teknedeki kişi üst geçidin çarpması sonucu öldü
YEREL HABERLER Trabzon'da tır dorsesinde taşınan teknedeki kişi üst ...
Çaykara'da öğrenciler "Bilim Kahramanları Buluşuyor" turnuvasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Çaykara'da öğrenciler "Bilim Kahramanları Buluşuyor" ...
Başkan Zorluoğlu, Sürmene'deki Kuzey Sahili Plajında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu, Sürmene'deki Kuzey Sahili Plajında ...
Öğretmen atölyesinde yaptığı ahşap eşyaları hediye ediyor
YEREL HABERLER Öğretmen atölyesinde yaptığı ahşap eşyaları hediye ...
Türk somonu ihracatında hedef ülke çeşitliliğini artırmak
YEREL HABERLER Türk somonu ihracatında hedef ülke çeşitliliğini ...
Ürküten 'karot' sonucu; beton kalitesi olması gerekenin yarısı
YEREL HABERLER Ürküten 'karot' sonucu; beton kalitesi olması ...
Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanına yeni hocası Derelioğlu ile gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanına yeni hocası ...
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti
Trabzon'da kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı
Sırbistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Jovanoviç'den TTSO'ya ziyaret
YEREL HABERLER Sırbistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı ...
Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli ...
TTSO Başkanı Çelebi bankaların firmalara destek olmasını talep etti
YEREL HABERLER TTSO Başkanı Çelebi bankaların firmalara destek ...
Deprem bölgesindeki illerin zemin yapısı ve özellikleri incelendi
YEREL HABERLER Deprem bölgesindeki illerin zemin yapısı ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.