Vali Ustaoğlu'ndan Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü mesajı

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ustaoğlu, teşkilatın, yaklaşık iki asırdır vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü, halkın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlamak, insan hak ve özgürlüklerini korumak için büyük özveriyle çalıştığını belirtti.

Ülkenin güven ortamında tesisine yönelik takdire şayan gayretler sergileyen Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci yılına ulaşmış olmanın onur ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"​Devletimizin temel unsurlarından biri olan emniyet teşkilatımız, halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması, kamu düzeninin temini, hukukun tesisi ve insan haklarının korunmasına dair görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getirmektedir. Gücünü kanunlardan, desteğini halkımızdan alan polis teşkilatımız bugünün büyük ve güçlü Türkiye'sinde sahip olduğu araç, gereç ve teknik imkanların yanı sıra dürüst, özverili ve yardımsever özelliği ile de milletimizin sevgisini ve saygısını kazanmış, saygın bir yapıda üstün başarılara imza atmaktadır."

Ustaoğlu, ​gücünü yasalardan ve halktan alan polisin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Herkesin polisi kendi vicdanıdır fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır." sözünde belirttiği gibi toplumsal huzur ve istikrarın teminatı olmaya devam edeceğini belirtti.

​Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümünde başta vatan savunmasında ve görevi başında şehit düşen polisleri rahmetle yad eden Ustaoğlu, gazileri de şükranla anarak, "İlimizde görev yapan emniyet güçlerimiz olmak üzere kamu düzeninin sağlanması ve korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sürekliliği için gece gündüz demeden çalışan polislerimize, teşkilatın her kademesindeki tüm amir ve memurlarına teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar temenni ediyor, aileleri ile birlikte sağlık ve huzur diliyorum." ifadelerini kullandı.





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