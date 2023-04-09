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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da Capoeira İl Şampiyonası düzenlendi

AA

Trabzon'da Capoeira İl Şampiyonası düzenlendi

TRABZON (AA) - Trabzon'da Capoeira İl Şampiyonası yapıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasan Polat Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 5-13 yaş arası çocuklar ile C kategorisi 18-40 yaş arasındaki yetişkinler bir araya geldi.

Ailelerin de ilgi gösterdiği şampiyonada solo ve jogo kategorilerinde toplamda 40 sporcu, kıyasıya mücadele etti.

Dünya Capoeira Federasyonu Türkiye Temsilcisi Halit Yalçın, AA muhabirine, capoeiranın dans, müzik ve akrobasiyle harmanlanmış Brezilya asıllı bir savunma sanatı olduğunu söyledi.

Yalçın, capoeiranın UNESCO tarafından Kültür Mirasları Listesi'ne eklendiğini belirterek, "Biz bunu sadece spor ya da dövüş sanatı değil, komplike bir sanat olarak tabir ediyoruz. Türkiye'de 2000'den beri capoeira sanatı uygulanmakta, Hacettepe Üniversitesi merkezli olmak üzere başlayıp ülkemizde diğer şehirlere ve üniversitelere yayıldı." diye konuştu.

Ankara, İstanbul, Bursa, Trabzon, Şanlıurfa, Antalya, Sinop ve Muğla'da il şampiyonaları düzenlediklerine işaret eden Yalçın, "Ankara'da Türkiye şampiyonalarımız oluyor, Brezilya'dan ülkemize getirdiğimiz dünyaca ünlü capoeira ustalarının yaptığı sınavlar sonucunda da kuşak sınavlarımız gerçekleşiyor. Capoeira; kadın, erkek, genç, yaşlı herkes için çok yönlü ve pozitif bir enerji diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Doğu Karadeniz Axe Capoeira Temsilcisi Muhammed Karal da Trabzon'da 5 yıldır capoeira sanatının yapıldığını dile getirdi.

Karal, organizasyonda dereceye girenlerin 30 Nisan'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Trabzon'u temsil edeceğini kaydetti.

Capoeira solo kategorisinde 5-7 yaş arasında birinciliği Yazel Şifa Güner, ikinciliği Damla Doğan, üçüncülüğü ise Ömer Asaf Mumcu elde ederken, 8-10 yaş aralığında birinciliği Deniz Doğan, ikinciliği Yusuf Baran Çakmak, üçüncülüğü de Eymen Uraz Terzi kazandı.

C kategori soloda Mustafa Öksüz birinci, İnci Selin Doğan ikinci ve Sudenaz Aydın üçüncü oldu. 5-7 yaş arası jogo kategorisinde birinciliği Yazel Şifa Güner, ikinciliği Derin Şatıroğlu ve üçüncülüğü Damla Doğan elde etti. 8-9 yaş jogo kategorisinde birinciliğe Deniz Doğan, ikinciliğe Eymen Uraz Terzi ve üçüncülüğe Yusuf Baran Çakmak ulaştı.

11-13 yaş jogo kategorisinde Halim Kayra Karaali birinci, Hasan Öksüz ikinci, Kerem Tavşanoğlu üçüncü olurken, C kategorisi jogoda birinciliği Mustafa Öksüz, ikinciliği İnci Selin Doğan ve üçüncülüğü Sudenaz Aydın elde etti.

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