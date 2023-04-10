Çaykara'da Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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TRABZON (AA) - Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü, Çaykara ilçesinde törenle kutlandı.



Çaykara Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk sunma törerine, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Cumhuriyet Başsavcısı Eser Yusuf Yarar, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak, kamu kurumlarının amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.



Törende, Atatürk büstü önüne çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Emniyet Amiri Albayrak, törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.



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