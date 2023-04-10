Akçaabat Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ihale edildi

TRABZON (AA) - Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun 67 milyon 913 liraya ihale edildiğini bildirdi.

Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, Yalıncak Mahallesi'nde yapılması planlanan yüzme havuzu projesi için yüklenici firma ile sözleşme imzalandığını ve yer teslimi yapılacağını belirtti.

Akçaabatlıların önemli ihtiyaçlarından birini daha hayata geçirdiklerini kaydeden Ekim, "Akçaabat'ımız sahil boyunca konumlanmış, denizle iç içe bir şehirdir. Biz istiyoruz ki çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm Akçaabat halkımız sporun her türlüsüyle kucaklaşsın, yüzmeyi bilsin. Bunun için hemşehrilerimize söz verdiğimiz projelerden Akçaabat Spor Kompleksi Projemizin ilk adımı olan Akçaabat Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için kollarımızı sıvadık ve projeyi ihale ettik." ifadelerini kullandı.



Ekim, proje tamamlandığında uluslararası müsabakalara ve organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Akçaabat Spor Kompleksimiz Yarı Olimpik Yüzme Havuzu haricinde 3 bin 590 metrekare alana sahip gençlik merkezi, 1220 seyirci kapasiteli ve 7 bin 596 metrekare alana sahip kapalı spor salonu, 5 bin kişilik kapasiteye sahip 19 bin 230 metrekare alana sahip stadyumdan oluşuyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde bir marka olan Akçaabat'ımızı her geçen gün daha ileriye taşıma gayretindeyiz. İmza attığımız projelerimizin tamamını gelecek nesilleri düşünerek hayata geçiriyor, sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz. Akçaabat'ımızı kalkındıracak, değerine değer katacak işler yapmaya devam edeceğiz. Biz, Akçaabat'ımıza ve Akçaabatlımıza söz verdik, yaptık, yapmaya devam ediyoruz."





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