Akçaabat'ta "İlkokullar arası Futbol Şenliği" başladı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "İlkokullar arası Futbol Şenliği" düzenlendi.



Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, şenliğin açılışında, etkinliğe katılanlara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.



Takımlara başarı dileyen Ekim, "Dostluk, kardeşlik ve centilmenliğin hakim olduğu keyifli müsabakalar temenni ediyorum. Şimdiden başta Akçaabat'ımız olmak üzere ülkemizdeki ve dünyadaki çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, miniklerimizin gözlerinden öpüyorum." dedi.

Akçaabat Belediyesince organize edilen ve bir hafta sürecek şenliğe ilçeden 10 okul takımı katılacak ve 44 müsabaka oynanacak.

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