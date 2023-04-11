Trabzon'dan Tahran, Tebriz, Urumiye'ye direkt uçuş talebi

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TRABZON (AA) - İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebbati, Trabzon'dan Tahran, Tebriz, Urumiye gibi kentlere direkt uçuşlar yapılırsa ciddi bir turizm hareketi başlayıp ticaretin de gelişebileceğini söyledi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, beraberindeki heyetle Başkonsolos Mohebbati'yi ziyaret ederek, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Mohebbati, işbirliğini geliştirmek istediklerine dikkati çekerek, "Zigana Tüneli'nin açılması bölgeye her mevsim gelişi kolaylaştıracaktır. Ayrıca Kop Tüneli'nin de bitmesiyle aramızdaki mesafeler daha da azalacak. Soçi'ye gemi seferlerinin başlaması da iyi bir fırsat. İran olarak Trabzon'u iyi tanıyor ve biliyoruz." dedi.

İran'da 1-2 Mayıs'ta petrokimya fuarının düzenleneceğini belirten Mohebbati, "Trabzon'da bu alanda faaliyet gösteren firmaları da davet ediyoruz. Fuara katılan iş adamları özel izinle enerji üretim alanlarını da ziyaret edip inceleme fırsatı bulacaklar. Türk iş adamlarını İran'daki fuarlara bekliyoruz." diye konuştu.

Mohebbati, turizmin ve ticaretin artmasında direkt uçuşların büyük etkisi olduğunu da vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu nedenle Trabzon'dan Tahran, Tebriz, Urumiye gibi kentlere direkt uçuşlar yapılırsa ciddi bir turizm hareketi başlar ve ardından ticaret de gelişir. Bu konuda taraflar olarak kendi ülkelerimizin hava yolu şirketleriyle görüşmeliyiz. Tarımsal ürünlerde ticaret de yapılabilir. İran'da özellikle karpuz ve soğan bol miktarda bulunuyor. Türkiye'den de bizde bulunmayan tarım ürünlerini alabiliriz."

- "Daha etkin iş birliklerine fırsat doğacağına inanıyorum"

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi de İran ile ticareti daha ileriye taşımayı umduklarını ifade etti.

İşbirliği protokolü yaparak çalışmak istediklerini belirten Çelebi, "Önümüzdeki günlerde başlayacak Soçi-Trabzon feribot seferleri, Zigana Tüneli'nin açılması bölgeye ivme kazandıracak. Ticaret ve turizmimizde daha etkin işbirliklerine fırsat doğacağına inanıyorum." dedi.

Çelebi, eskiden Tebriz Ticaret ve Sanayi Odasında bir irtibat ofisleri olduğunu kaydederek, "Burada bir de görevli bulunuyordu. Bu ofisi yeniden aktif hale getirmek ve karşılıklı ticaret yapmak isteyen firmaları eşleştirmek üzere çalışma yapmayı amaçlıyoruz. Bu ofisin benzerini TTSO bünyesinde de açabiliriz." dedi.





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