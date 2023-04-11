Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı

Dünyanın en ünlü diyetisyenleri uyardı: Bu besinler zehir saçıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'da hakkında arama kararı bulunan 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Havalimanı Şube Müdürlüğü, Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğince aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Y.B, M.U, M.E, A.B, E.Ş, A.S, A.T, E.Ş, S.Ş. ve İ.F'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler, cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.