Trabzon'da kargo paketinden gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara ele geçirildi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen operasyonda, kargo gönderilerinde gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve pipo tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz emtia ürünlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, S.C'ye ait kargo gönderilerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 620 paket gümrük kaçağı sigara, 430 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 25 gramlık 110 paket gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.







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