TSYD Trabzon Şubesi yöneticilerinden Trabzonspor Kulübüne ziyaret

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TRABZON (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yöneticileri, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve beraberindekiler, ziyarette asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

TSYD Trabzon Şubesi yöneticileri, bordo-mavili yönetim kuruluna görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Kafkas ise TSYD Trabzon Şubesi yöneticilerinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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