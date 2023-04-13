Trabzon'da, "9. Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi" sanatseverleri bekliyor

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, "9. Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Mizah Sanatı Derneğince Trabzon Sanatevi'nde organize edilen sergide, 34 karikatüristin 61, 6 fotoğrafçının 13, 2 heykeltıraşın da 6 eseri sergileniyor.



Sergi, 20 Nisan Perşembe gününe kadar açık kalacak.

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