TTSO Başkanı Çelebi, Karadeniz'in tanıtımı için TGA'dan destek istedi

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Körfez bölgesindeki fuarlarda tanıtım yapmak için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'ndan (TGA) destek istediklerini bildirdi.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, işletmelerden alınan TGA katkı paylarının, toplandıkları bölgelerin tanıtımı için harcanması gerektiğini belirtti.

Yaklaşan turizm sezonu öncesinde Karadeniz Bölgesi'nde işletmelerin hazırlıklarını sürdürdüğünü ve Ramazan Bayramı'ndan sonra bölgede hareketlenmenin başlamasını beklediklerini kaydeden Çelebi, şöyle devam etti:



"Geçen yıl özellikle Körfez ülkelerinden gelen turist sayısında büyük artış yaşandı. Artışın bu yıl da süreceğini öngörüyoruz. 2022 süresince Trabzon'a önceki yıla oranla yüzde 96'lık artışla 6 bin 507 dış hat seferi düzenlendi. Yüzde 186'lık artışla 703 bini aşkın dış hat yolcusu geldi. Kara yolu ve aktarmalı seferlerle gelen turistleri de göz önünde bulundurursak ne kadar büyük bir potansiyelin oluştuğunu görebiliriz. Ayrıca yapılan çalışmalarda turistlerin konaklama gün sayısının da arttığını tespit ettik."

Çelebi, tüm yoğunluğa rağmen tanıtım çalışmalarını aksatmamak gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiğince sektör temsilcilerimizle tüm fuarlara katılmaya çalışıyoruz. Özellikle Körfez bölgesi Trabzon için önemli bir nokta. Körfezdeki fuarlara katılmak, bölgemizi ve şehrimizi tanıtmak için çaba sarf ediyoruz. Körfez turizminde Trabzon bugüne kadar öncü ve belirleyici bir rol oynadı ve bölgeye büyük katkı sağladı. Ancak vurgulamak isteğim önemli bir nokta var maalesef sektördeki işletmelerden tanıtım yapılmak için alınan ve milyonlarca lirayı bulan TGA katkı paylarından Doğu Karadeniz bölgesi olarak yararlanamıyoruz. Burada önemli nokta, bölgesel tanıtımların etkili biçimde yapılabilmesidir. Bunun için de mutlaka TGA katkı paylarının, toplandığı bölgelerin tanıtımı için harcanması gerekir."



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