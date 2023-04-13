Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'ndaki programının ardından Sülüklü Mezarlığı'na geçen Bakan Karaismailoğlu, buradaki şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Karaismailoğlu, 18 Şubat'ta yaşamını yitiren Ahmet Suat Özyazıcı'nın aynı mezarlıktaki kabrini ziyaret ettikten sonra Boztepe Mahallesi'ne geçti.

Burada Osmanlı Meclis-i Mebusan 6. dönem milletvekili ve TBMM 1. dönem Trabzon Milletvekili olan Ali Şükrü Bey'in kabrini ziyaret eden Karaismailoğlu, Ahi Evran Türbe ve Camisi'nde dua etti.

Çukurçayır Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Karaismailoğlu, Çukurçayır Taksi Durağı ve Boztepe Dolmuş Durağı esnafıyla görüştü, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

Mahalle esnafıyla görüşen Karaismailoğlu, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, ziyaretlerinde milletvekili adayları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, Meryem Sürmen ve Zafer Ofluoğlu ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu eşlik etti.

Öte yandan Bakan Karaismailoğlu, programları öncesinde Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X akıllı cihazının sergilendiği 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nın olduğu alandaki vatandaşlarla Togg hakkında sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.