Trabzon'da minik sincap ağaçlarda beslenirken görüntülendi

TRABZON (AA) - Trabzon'da çam ağaçlarının hakim olduğu Boztepe'de yaşayan minik sincabın, doğada yiyecek arayışı görüntülendi.
Trabzon şehir merkezine 3 kilometre mesafede yer alan, ağaçları ve zengin bitki örtüsüyle dikkati çeken Boztepe, doğal güzelliklerinin yanı sıra sincap gibi canlı türlerine de ev sahipliği yapıyor.
Boztepe Aile Çay Bahçesi'nin bulunduğu alanda yaşayan sincap, havaların ısınmasıyla kendini göstermeye başladı.
Günün belirli zamanında yuvasından ayrılan sincabın, çam ağaçlarında yiyecek araması Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.
Bulduğu besinle karnını doyuran sincap, çevredeki vatandaşlardan da ilgi gördü.