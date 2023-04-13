Bakan Karaismailoğlu, Sıla İlim Kültür ve Dayanışma Derneği iftarında konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Artık Türkiye önümüzdeki 30 yıllık, 50 yıllık planlar yapabilen bir ülke haline geldi." dedi.

Trabzon Sıla İlim Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen iftar programına katılan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin 20 yıl önceki Türkiye olmadığını söyledi.

Türkiye'nin değerleri ve kıymetlerinin aslında aynı olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu değerleri, kıymetleri değerlendirip milleti için çalışan bir sistem gerekiyordu. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti kadroları gerçekleştirdi. Ben hep şunu söylüyorum, Anadolu çocuklarına İstanbul, Ankara'nın kapılarını Sayın Cumhurbaşkanımız açmıştır. Bizler onun kıymetini iyi biliyoruz. Onun sorumluluğu da üzerimizde. İnşallah milletimiz için, memleketimiz için çalışmaya devam edeceğiz."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin dünyada gıpta ile bakılan, yatırımlardan hiç hız kesmeden devam eden bir konumda olduğunu aktararak, bunlar devam ederken 6 Şubat'ta dünyanın en büyük afeti ile karşılaşıldığını ifade etti.

Son iki aydır gündemin tamamen deprem odaklı olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Hakikaten çok zor günler yaşadık. 2 ayı aşkın süredir hele ilk birkaç hafta hiç anlatılacak gibi değildi çünkü sonucunda böyle 500 yılda, 1000 yılda bir dünyada meydana gelebilecek bir afetten bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

- "Topyekün bir mücadele verildi"

Bakan Karaismailoğlu, çok üzüntülü günler geçirildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çok üzüntülü günler geçirdik ama tabii ki milletimizin yanında artık bir devleti var. Devleti bunlara sahip çıkıyor. Geçen yıl Almanya'da bir sel felaketi olmuştu. İnanın bir ay sonra ancak sel felaketine ulaşabildi devlet ama biz, saat 04.17'de deprem oldu, ben sabah 09.00'da Adıyaman'daydım. Diğer Bakan arkadaşlarım da aynı şekilde. Hiç uyumadık, dinlenmedik çünkü milletimizin derdi vardı, sıkıntısı vardı, acı çekiyordu."

Topyekün bir mücadele verildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki 2 ay öncesinden bugüne çok çok farklı bir ortam var şimdi deprem bölgesinde. İnsanlarımız yavaş yavaş konteynerlerde, prefabriklerde düzenli hayata yavaş yavaş geçiyorlar. Bir taraftan da görüyorsunuz bu kadar hızlı aksiyon alınıp, kalıcı konutlar bir taraftan yapılıyor. Şehirlerimizdeki hayatın normale dönmesi için çarşılar yapılıyor. Yıkılmayan binalarda, tamamında restoranlar, dükkanlar ticari hareketlilik bir taraftan başlamış. Yani bunlar 2 ay içerisinde oluyor değerli arkadaşlar. Hakikaten bu Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü, gücünü gösteren çok önemli faktörler."

- "AK Parti kadrolarının 20 yıldır yaptığı icraatları ortada"

Karaismailoğlu, iki aydır böyle büyük bir işle uğraşıldığına işaret ederek, "Yani yaklaşık 100 milyar dolarlık bir bütçe gerekiyor bu depremin üzerinden kalkmak için ama bir taraftan onun bütçesini ayırıp, yeni konutlar, yeni geçici alanlar üretirken bir taratan da bakıyorsunuz hala daha biz büyük, dünya ölçeğindeki mega projeleri de yatırımlarımız da devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de bunlar artarak devam edecek." şeklinde konuştu.

AK Parti kadrolarının 20 yıldır yaptığı icraatların ortada olduğuna dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sonucunda artık milleti için çalışan bir devlet var. Bütün bütçelerini milleti için harcayan bir devlet var. İnşallah bu bundan sonra daha da artarak devem edecek. Sonucunda ülkemizin lider ekonomiler arasına girmek için yaptığı planlar var. Artık Türkiye önümüzdeki 30 yıllık, 50 yıllık planlar yapabilen bir ülke haline geldi. İnşallah sizlerin desteği, sizlerin gayreti ve sizlerin beraber çalışmasıyla bu işlerin üstesinden geleceğiz."

İftar programına Bakan Adil Karaismailoğlu'nun yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, milletvekili adayları ile eski bakanlar da katıldı.









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