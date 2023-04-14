Rize'de trafik kazasında 3 asker yaralandı

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RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 asker yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığına ait minibüs, Karadeniz Sahili Yolu'nun Ardeşen ilçe geçişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada araçtaki 3 asker yaralandı.



Yaralı askerler, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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