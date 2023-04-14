ÜNİLİG Atıcılık Türkiye Şampiyonası, Trabzon'da gerçekleştirildi

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TRABZON (AA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Trabzon'da düzenlenen ÜNİLİG Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular belirlendi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara katılan sporcular, havalı tüfek ve havalı tabanca kategorilerinde derece alabilmek için mücadele etti.

Büyük kadınlar havalı tabanca kategorisinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Seher Tokmak, 577 puanla Türkiye rekoru kırarak birinciliği elde etti. Gazi Üniversitesi'nden Yasemin Beyaz Yılmaz 564 puanla ikinci, Trabzon Üniversitesi'nden Tuğba Bugur 560 puanla üçüncü oldu.

Büyük erkekler havalı tabancada Gazi Üniversitesi'nden Mustafa İnan 572 puanla birinciliği, yine aynı üniversiteden Yiğit Yıldırım 568 puanla ikinciliği, Milli Savunma Üniversitesi'nden Sertaç Yıldırım ise 565 puanla üçüncülüğü elde etti.

Büyük erkekler havalı tüfekte ilk sırayı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden Furkan Esat Özdin, 613,2 puanla aldı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden Yiğit Geçim 612,3 puanla ikinci, Trabzon Üniversitesi'nden Osman Nuri Şentürk 612,2 puanla üçüncü oldu.

Büyük kadınlar havalı tüfekte Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Damla Köse, 626,8 puanla Türkiye rekoru kırarak birinciliğe ulaştı. Gazi Üniversitesi'nden Zeynep Gökçe Demirci 622,9 puanla ikinci, Pamukkale Üniversitesi'nden Fatma Demirhan ise 617,5 puanla üçüncü sırada yer aldı.

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