Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

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TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom Trabzon Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Bölge Müdürü Burhanettin Ayhan'dan bilgi alan Karaismailoğlu, ekip ruhunun önemine dikkati çekerek, son 20 yıldaki yatırımlarla iletişimde ve haberleşmede önemli aşamalar kaydettiklerini söyledi.

Birimleri de gezen Karaismailoğlu, çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

Kunduracılar Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Karaismailoğlu, Değirmendere Büyük Sanayi Sitesi ve Bağ-Kur Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Karaismailoğlu, sanayi esnafının sorun ve taleplerini dinleyerek, "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Alo 170 Çağrı Merkezi'ne gelen Karaismailoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu'na, ziyaretlerinde Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç eşlik etti.

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