CHP'de Trabzon milletvekili adayları tanıtıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - CHP'nin Trabzon milletvekili adayları, düzenlenen programda tanıtıldı.

Atatürk Alanı'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

CHP İl Başkanı Nurcan Aşcı Demiröz, Cumhuriyetin 100'üncü yılında demokrasi, kadınlar, çocuklar, emekliler ve emekçiler için 14 Mayıs seçimlerini mutlaka kazanacaklarını söyledi.

Demiröz, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşarak, birlik ve beraberlik içinde modern bir Türkiye kuracaklarını ifade ederek, "Bugün milletvekili adaylarımızla seçim çalışmaları için sahaya iniyoruz. 4 Nisan'da Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu ile katılım oranı çok yüksek, tarihi bir mitingi gerçekleştirdik." dedi.

Programda konuşma yapan milletvekili adayları Sibel Suiçmez, Ahmet Kaya, Murat Özçilingir, Musa Hacıoğlu, İlker Akıncı ve Mustafa Erdi Çakır, 14 Mart seçimleri için destek istedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.