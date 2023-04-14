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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Karşımızdakileri görüyorsunuz 7 birbirine benzemez, terör örgütü bağlantıları da dahil olmak üzere maalesef ülkemizi bir kaosa sürüklemeye talip oldular. Buna fırsat vermeyeceğiz tabii ki." dedi.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Karaismailoğlu, "Türkiye'nin otomobili" Togg'u kullanarak, AK Parti Akçaabat İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına geldi.

İftardan sonra partililere hitap eden Karaismailoğlu, sabırsızlıkla 14 Mayıs seçimlerini beklediklerini belirterek, "İşimiz çok zamanımız yok. Ona göre çalışacağız. Sokak sokak, hane hane çalmadık kapı bırakmayacağız. Hiçbir kişiyi ayırmadan herkesi kucaklayacağız. Çünkü bu dava vatanseverlerin davası. Bu dava memleket meselesi. Sonucunda milletimizin refaha kavuşması var. Milletimizin daha iyi şartlarda, daha iyi koşullarda yaşaması var. 20 yıldır Türkiye'de yapılanlar ortada." diye konuştu.

Türkiye'de 2002 yılında zihniyet değişimi yaşandığına değinen Karaismailoğlu, "Vatanını, milletini seven kadrolar iş başına geldi. Milleti efendi, siyasetçileri hizmetkar olan kadrolar iktidara geldi. 2002 yılı öncesi 1 yılda sadece 25 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeden sadece bir ayda 25 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline geldik. Cumhurbaşkanımız açıkladı, 1 trilyon dolarlık ihracat hedefimiz var. Gümbür gümbür de geliyoruz. Her tarafta bir atılım, her tarafta bir iz var. Ülkemizin her karış toprağına Recep Tayyip Erdoğan imzasını attık, atmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, dünyanın en uzun tünelleri arasında yer alan 14,5 kilometre uzunluğundaki Zigana Tüneli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 3 Mayıs'ta açılacağını söyledi.

- "Türkiye 30 yıllık, 50 yıllık planlar yapan bir ülke haline geldi."

Seçimlerde herkesin oyuna talip olduklarını aktaran Karaismailoğlu, 14 Mayıs'ın Türkiye tarihi için önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye yüzyılında doğru zamanda doğru adamla doğru adımlar atmaya var mısınız? Hep beraber koşacağız. 14 Mayıs'ta da durmayacağız, daha hızlı koşacağız. Hedefimiz sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; lider, güçlü, büyük Türkiye. Bu hedef doğrultusunda 20 yılda çok büyük işler yaptık. Artık Türkiye önü kesilemeyecek bir pozisyonda ve bunu da artırarak devam ettirecektir. Artık Türkiye 30 yıllık, 50 yıllık planlar yapan bir ülke haline geldi. Ülkemizde Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlamış olduğu istikrar sayesinde oldu. Karşımızdakileri görüyorsunuz 7 birbirine benzemez, terör örgütü bağlantıları da dahil olmak üzere maalesef ülkemizi bir kaosa sürüklemeye talip oldular. Buna fırsat vermeyeceğiz tabii ki. Bizim milletimiz Trabzonlular, Akçaabatlılar vatanına milletine aşık insanlardır. Vatanın bir karış toprağı söz konusu ise gerisi teferruattır. Fakat öyle acıdır ki terörist bağlantılı kişilerin bakan olabilmesinin bile konuşulduğu günlerden geçiyoruz. O yüzden herkese bunu hatırlatmamız lazım ve bu seçimin önemini bıkmadan usanmadan milletimizi kucaklayarak, gönlüne girerek anlatacağız ve inşallah hep birlikte gür bir sesle 14 Mayıs'ta tüm dünyaya sesleneceğiz."

Muhalefeti eleştiren Karaismailoğlu, "Karşımızdakileri görüyorsunuz PKK'sı, FETÖ'cüsü, Türkiye düşmanı kim varsa birlik olmuşlar. Karşımızdakilerin vizyonunu görüyorsunuz. Avrupa'ya vizeyi kaldıracaklarmış ama Avrupa'nın haberi yok. İşsizliği muhtarlara özel kalem müdürü atayarak çözeceklermiş. Vizyonu görüyorsunuz. Zoom toplantılarında millet teknoloji görsün diyenler, teknoloji kapıda, Togg orada orada. Gelsinler teknoloji görsünler. Artık Türkiye teknoloji üreten, geliştiren ihraç eden duruma gelmiştir. Bu da vatanına milletine aşık kadrolar sayesindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de "Bir davamız var. Tam bağımsız Türkiye diyoruz, büyük Türkiye diyoruz, güçlü Türkiye diyoruz. Biz bunu yaparken, gereğini yaparken birileri de gidip PKK ile ortaklık yapıyor. Buyursun yapsınlar. 14 Mayıs'ta bu millet ona cevabını verecektir. " diye konuştu.

Programa AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar ve Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe ve milletvekili adayı Meryem Sürmen de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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