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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Artık Türkiye önündeki 50 yılı planlayan ülke olmuştur. Bunların hepsi son 20 yılda atılmış olan adımlar sayesinde oldu. Bunlar güçlü bir lider ve güçlü bir irade sayesinde oldu." dedi.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Karaismailoğlu, teravih namazının ardından Akçaabat ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Burada vatandaşlara hitap eden Karaismailoğlu, Türkiye'de 2002 yılında zihniyet dönüşümü olduğuna değinerek, "Özellikle Ulaştırma Bakanlığında 29 bin kilometre bölünmüş yoldan bahsediyoruz. 100 yıl içerisinde 6 bin kilometre, 20 yıl içerisinde 29 bin kilometre. 50 bin kilometrelik tünel ağından bugün 720 bin kilometreye çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, Türkiye'de son 20 yılda doğru zamanda doğru yatırımlar yaparak ülkenin önünün açıldığını vurgulayarak, "20 yıl önce bir yıllık ihracat rakamımız 20 milyar dolardı. Geçen ay sadece 25 milyar dolar yatırım yaptık. Geçen yıl 254 milyar dolarlık yatırım yaptık. Cumhurbaşkanımız 1 trilyon dolarlık ihracat hedefini ilan etti. Son 20 yılda doğru zamanda doğru yatırımlar yaparak, ülkemizin önü açıldı. 20 yılda özellikle ulaştırmada son 20 yılda 193 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunun sonucunda milli gelire 1 trilyon 100 milyar dolarlık katkımız oldu. Yine Gayri Safi Milli Hasıla'ya 10 katı etkisi oldu. Sonucunda ülkemiz ve ekonomimiz büyüyor. Ülkemizin o yüzden dünyanın en hızlı ilerleyen ülkesi olmasının en büyük sebebi güçlü altyapı ve güçlü yönetim mekanizmalarının orantılı bir şekilde çalışmasıdır." diye konuştu.

- "Artık Türkiye önündeki 50 yılı planlayan ülke olmuştur."

Avrupa'nın en uzun ve dünyanın üçüncü en büyük tüneli olan Zigana Tüneli'nin 3 Mayıs'ta açılacağını hatırlatan Karaismailoğlu, "Artık Türkiye önündeki 50 yılı planlayan ülke olmuştur. Bunların hepsi son 20 yılda atılmış olan adımlar sayesinde oldu. Bunlar güçlü bir lider ve güçlü bir irade sayesinde oldu." dedi.

Muhalefeti eleştiren Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu seçime girerken karşımızda bir ittifak var. Maalesef ittifakın içinde sakatlar var, ülkemizi milletimizi sevmeyenler var. Vatandaşımızın, milletimizin bunları iyi görmesi lazım. Maalesef yıllardır terörden çok çektik. Doğu'da ve Güneydoğu'da hizmetler yapıyoruz. Orada şu anda huzur var, güven var. Huzur ve güven sayesinde orada üretim artıyor. Çalışma hayatı, istikrar, turizm artıyor. Yıllarca teröre harcamış olduğumuz bütçeler milletimizin kayıpları. Bunlar olmasaydı Türkiye şu anda dünyanın en gelişmiş ülkelerinden en tepesinde olacaktı. İnşallah aradaki mesafeyi bu hızlı büyümeyle kapatacağız. Terör belasını Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde bu kadar yok ettik ama maalesef teröristler başka yerlerden hedef gösteriyorlar ve karşımızdaki vizyonsuzlara destek verme çağrısında bulundular. Tabi bunlara tepki vermemiz lazım."

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de TOGG'un araba şeklinde bir yapay zeka olarak değerlendirerek, "İnanıyorum bu seviyede bir başka araba yok. Biz yapıyoruz TOGG. Onlar gidiyorlar PKK ile el ele tutuşuyorlar. Aradaki fark bu. Bu ufak bir şey. Bu karada gidiyor bir de havada gideni var. İnsansız savaş uçağımız var. Bu insanla gidiyor o insansız. Yaptık derken Türk milleti yaptı, bizler yaptık, hep beraber yaptık. Sizler yaptınız, sizin emeklerinizle, dualarınızla oldu. Biz Kızılelma'yı yapıyoruz. Türk milletinin ana hedefidir Kızılelma. Onlar gidiyorlar PKK ile dans ediyorlar. Aradaki fark bu." ifadelerini kullandı.

- "Kimsenin bu vatanı bölmeye gücü yetmez."

SİHA'lar için TCG Anadolu uçak gemisi yaptıklarını aktaran Şen, "Onlar gittiler Kandil'de PKK ile buluştular. Dedikleri şu anlaşmalı bir şekilde. 'Bu İHA'ları SİHA'ları niye yapıyorsunuz? Bunlar teröristleri öldürüyor. Ne yapalım öpecek mi teröristi SİHA, gül mü verecek, çay mı ikram edecek? Terörist hak ettiğini bulacak. Hukuksa hukukla teslim olacak. Cezasını çeksin. Teslim olmuyorsa cezasını çekecek. Kimsenin bu vatanı bölmeye gücü yetmez. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bütün mesele bu." değerlendirmesinde bulundu.

Şen, son 20 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamından fazlasını yaptıklarını belirterek, "Bu seçim tamam seçim ama şu partiyle bu parti arasında bir seçim değil. O ittifakla bu ittifak arasında bir seçim değil. Türkiye'yi sevenlerle sevmeyenler arasında bir seçim. Lütfen bunu görelim. Ben diyorum İHA, SİHA, TOGG, Kızılelma. O diyor PKK. İnsan sevdiğiyle haşrolsun ne diyim." dedi.

Karaismailoğlu'na, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe de eşlik etti.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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