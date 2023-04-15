Trabzon Valisi Ustaoğlu, Turizm Haftası'nı kutladı

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli bir görev üstlenen turizmin, kültürler arası ilişkilerin geliştirilmesinde büyük önem arz eden, bir barış meşalesi gibi dünyaya ışık tutan bir sektör haline geldiğini belirtti.

Toplumda farkındalık yaratarak turizmin önemine dikkati çekmek ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla her yıl ülke genelinde 15-22 Nisan tarihleri arasının Turizm Haftası olarak kutlandığına işaret eden Ustaoğlu, "Kıtaların birleştiği, dört mevsimin bir arada yaşandığı, medeniyetlerin buluştuğu bir coğrafyada yer alan ülkemiz için turizm, bugün en önemli kaynaklarımızdan biri haline gelmiştir. Sahip olduğu kültürel zenginlik ve turizmde gerçekleştirilen atılımları ile Türkiye'nin dünya turizmi içindeki önemi giderek artmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, ​turizmin sürdürülebilir bir kalkınma aracı olduğu kadar bir yeri tanımak, bir medeniyeti anlamak, bir yerin doğal güzellikleriyle tanışmak, yeni tatlarla buluşmak açısından da büyük önem arz ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan bizler şehrimizin tarihini, kültürünü, doğal güzelliklerini, folklorunu, mutfağını, insanını tüm dünyaya anlatmayı onurlu bir görev kabul ediyoruz. Tarihi değerleri, doğal güzellikleri ve turistik mekanlarıyla adeta bir kültür hazinesi olan ve son yıllarda hızlı bir turizm büyümesi gösteren şehrimizin bu potansiyelini bizler de en iyi şekilde değerlendirmek ve dünya turizm gelirlerinden hak ettiğimiz payı alabilmek için her türlü gayreti göstermenin bilinci içerisindeyiz. ​Bu vesile ile 2023 turizm sezonunun ülkemize, ilimize ve turizm sektörüne hayırlı olmasını diliyor, turizmin gelişmesinde payı olan ve bu sektörde emek harcayan tüm turizm sektörü çalışanlarının Turizm Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."



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