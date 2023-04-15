AK Parti Trabzon milletvekili adayı Şen Memur-Sen'i ziyaret etti

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TRABZON (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon milletvekili adayı Mustafa Şen, seçim çalışmaları kapsamında Memur-Sen Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Trabzon'dan milletvekili adayı olan Şen, Memur-Sen Şube Başkanı Mehmet Kara ve yönetimiyle bir araya geldi.

Trabzon'a 20 senede yatırım açısından her şeyin yapıldığını belirten Şen, şunları kaydetti:



"Altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla şehrin refahını, kalkınmasını destekledik. Bundan sonra daha iyisini, daha güzelini yapacağız. Trabzonlu hemşehrilerimin her zaman yanındayım. Burası benim çocukluğumun, gençliğimin hatıralarıyla dolu olan baba ocağım. Bir şehri imar eden, yükselten o şehrin insanlarıdır."

Şen, Kara ve beraberindekilerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu da ifade ederek, çalışmalarında başarılar diledi.





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