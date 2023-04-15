Kaymakam depremzede öğrenciler için Haytalı dondurma yaptırdı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesindeki depremzede öğrencilere Hatay iline ait Haytalı dondurması ikram edildi.

Kaymakam Muhammet Güzel'in isteği üzerine Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören depremzede öğrenciler için memleketlerinin yöresel dondurması yapıldı.

Güzel, depremin ilk gününden itibaren Çaykara olarak yoğun bir tempo içerisinde depremden zarar gören misafirler için çalıştıklarını belirterek, Çaykaralıların yüreğini, evini ve sofrasını depremzedelere açtığını söyledi.

Hatay'dan gelen öğrencilerin Çaykaralı öğrencilerle sohbet ederken Haytalı dondurmadan söz ettiklerini ifade eden Güzel, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta öğrencilerle iftarda bir araya geldik. Aralarında sohbet eden öğrenciler 'Haytalı dondurma olsa da yesek' diye konuşuyorlardı, biz de öğrencilerimize tatlı bir sürpriz yapmak istedik. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali ve Şube Müdürü Veysel Somuncu da bu konuda yardımcı oldu. Malzemelerini Hatay'dan getirerek, arkadaşlarımız dondurmayı burada yaptılar. Öğrencilerimiz de mutlu oldular, biz de bu lezzeti ilk defa tattık. Amacımız öğrencilerimizi mutlu etmek, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Hataylı depremzede öğrenci Asya Yanmaz, ailesiyle Çaykara'da çok güzel ağırlandıklarını belirterek, "İki aydır, ailemle burada kalıyorduk ancak onlar artık memlekete döndü, ben eğitimim için burada kaldım." dedi.

Yanmaz, Güzel'in destekleriyle Çaykara'da yapılan Haytalı dondurmayı yemenin kendilerini mutlu ettiğini kaydederek, "Dondurmanın kıvamını Hatay'da bile birçok usta tutturmakta zorlanırken burada çok güzel yapılmış. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.





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